A cidade de Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, poderá finalmente ter a ponte rodoviária internacional que liga o Brasil a cidade de Carmelo Peralta no Paraguai iniciada. A ponte deverá ser construída em um projeto que envolve outra passagem localizada em Foz do Iguaçu, ligando o município brasileiro a Puerto Presidente Franco no país vizinho.

A construção foi anunciada pelo presidente Michel Temer em sua conta do Twitter na segunda-feira (22). De acordo com informações da Agência Brasil, o texto foi publicado após o presidente ter conversado por telefone com o presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez. “Falei, há pouco, por telefone com o presidente Mario Abdo. Tratamos de ponto central da agenda entre Brasil e Paraguai: a integração física. Vamos avançar na construção de duas novas pontes. [São] obras importantes para o escoamento da produção agropecuária brasileira e para os que vivem na região de fronteira”.

Benítez também se manifestou pela rede social. “Durante a ligação com o presidente do Brasil resolvemos ir adiante finalmente com a construção de novas pontes internacionais. Isso significará maiores facilidades para o acesso de nossos produtos ao Brasil, aumento do comércio e, portanto, melhores dias para nossa gente!”.

Os dois países vinham conversando a respeito dessas obras. Em setembro, o ministro das Relações Exteriores paraguaio, Luis Alberto Castiglioni, disse esperar que nos próximos cinco anos as duas pontes saiam do papel. A declaração ocorreu durante a visita de Castiglioni ao Brasil, quando se reuniu com o chanceler brasileiro, Aloysio Nunes Ferreira.

“Passaram-se 53 anos da construção da última ponte que liga Paraguai e Brasil [Ponte da Amizade]. Queremos, com a vontade política dos governos, que não se passe cinco anos para a construção de duas pontes internacionais”, disse Castiglioni à época.

A construção da ponte internacional é um grande passo para integrar Mato Grosso do Sul e o Brasil com o Oceano Pacífico por um corredor rodoviário que liga a fronteira sudeste do estado ao Paraguai seguindo aos portos ao norte do Chile. A rota bioceânica também deve passar pela Argentina.