No aniversário do governo Temer, avanços na economia

Reeleito vice-presidente em 2014, o presidente Michel Temer assumiu a Presidência em 12 de maio de 2016. No aniversário de dois anos do governo, o país vive um período de recuperação da economia, de reajuste de programas sociais, como o Bolsa Família, de consolidação da reforma do teto de gastos e de busca pela ampliação dos projetos de casas populares.

Em entrevista recente à Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Temer afirmou que o esforço é para aumentar o número de vagas de trabalho com carteira assinada. Também está nos planos do governo retomar a discussão da reforma da Previdência e manter a questão da segurança pública na pauta política e social.

A seguir, algumas das ações do governo Temer.

Programas sociais

Em apenas dois anos, o Bolsa Família foi reajustado em mais de 18%. Neste período, a inflação ficou em 5,5%. ou seja, o reajuste foi três vezes maior que a inflação indicada para o período. E obras e projetos parados do Minha Casa, Minha Vida foram retomados.

Educação

Concessão de bolsas do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Saúde

O governo ampliou o número de consultas nas unidades básicas de saúde e renovou 65% da frota do Samu, com R$ 2,5 bilhões reinvestidos integralmente no atendimento à população, com a realização de exames e cirurgias.

Índices de desemprego

Houve uma queda substancial ao longo do tempo. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) registra aumento no número de carteiras assinadas nos três primeiros meses do ano, quase 200 mil postos de trabalho. O governo é pautado pela recuperação do emprego, meta para este ano.

Lucro da Caixa revertido em linhas de crédito

Há estudos para lançar cerca de 150 mil casas populares, dentro do programa Minha Casa, Minha Vida, o que deverá movimentar e agilizar a construção civil. Paralelamente, deve ser apresentada proposta aos prefeitos para que o município dê, como garantia, e não podia dar no passado, o chamado Fundo de Participação do Município (FPM).

Queda dos juros

Com a queda da inflação ou os juros baixos, há valorização do salário, os alimentos ficam mais baratos, favorecendo a todos.

Caixa e BB: redução de juros como parâmetro para os demais

Há estudos para que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica reduzam juros e sirvam de parâmetro para os demais bancos.

Estatais, como Petrobras e Banco do Brasil, saneadas

No início do governo Temer,o preço da ação do Banco do Brasil estava em R$ 15. Hoje, situa-se em R$ 45. Ou seja, o patrimônio - que estava mais ou menos em R$ 35 bilhões - hoje situa-se em R$ 125 bilhões. Situação semelhante ocorreu com a Petrobras.

Teto de Gastos

A fórmula foi a trivial: não se pode gastar mais do que se arrecada. No primeiro ano, o déficit era de R$ 179 bilhões, no segundo, de R$ 159 bilhões, hoje, a tendência é cair para R$ 139 bilhões.

Reforma da Previdência

O governo Temer colocou o tema na pauta política do país. O assunto será debatido em todos os níveis eleitorais - federal e estadual. Deverá entrar novamente na pauta do Congresso após a campanha eleitoral.

Venezuelanos

O país está aberto aos imigrantes, como os venezuelanos, que buscam oportunidades e melhor qualidade de vida. O governo vai manter a política de acolhimento.

Autonomia e independência das instituições

Apoio às operações em curso, a independência das instituições públicas e respeito à Constituição, preservando a harmonia e a autonomia entre os Poderes.

Intervenção federal no Rio de Janeiro

Iniciada em fevereiro, sob comando do Exército, agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar do Rio de Janeiro atuam em conjunto. Após este primeiro período, começam a surgir resultados como prisões, apreensões de drogas e contenção das ações das milícias.

Legado

Queda da inflação, a redução dos juros e as 500 mil vagas criadas em tempo integral na área da educação. No meio ambiente, o governo tomou atitudes que não foram adotadas pelos governos anteriores.

Preservação ambiental

O desmatamento diminuiu em mais de 16% no país e criação da maior reserva marinha ambiental. São quilômetros do mar protegidos ambientalmente. Na Chapada dos Veadeiros [GO], foi ampliada em 400% [a área preservada].