Nove pessoas são mortas em chacinas em São Paulo

Duas chacinas ocorridas na madrugada de hoje (5) deixaram nove pessoas mortas e três feridas na capital paulista. De acordo com a Polícia Militar, todos os disparos que mataram as vítimas partiram de ocupantes de motocicletas nas zonas sul e norte da capital.

A primeira chacina, por volta da meia-noite, deixou seis mortos e três feridos na Rua Antônio Sérgio de Matos, no Jaçanã, zona norte. O boletim de ocorrência indica que o ocupante de uma motocicleta fez disparos contra pessoas que estavam em um bar. As vítimas foram levadas para o Hospital do Jaçanã, Hospital do Mandaqui e Hospital Geral do Grajaú.

A cerca de 50 quilômetros da primeira chacina, mais três pessoas morreram na Rua Professora Nina Stocco, no Campo Limpo, zona sul. Duas pessoas em uma motocicleta atiraram contra duas que também estavam em uma moto. Uma das vítimas baleada foi levada ao Hospital do Campo Limpo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A outra vítima conseguiu escapar ilesa.

Próximo dali, ocupantes da mesma motocicleta fizeram disparos contra duas pessoas que também transitavam com uma moto. Um deles um morreu no local e o outro foi socorrido, mas morreu no Hospital do Campo Limpo.