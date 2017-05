OEA analisa texto do Parlamento venezuelano anulando a saída do país da entidade

A Organização dos Estados Americanos (OEA) recebeu hoje (4), e está analisando, o decreto do Parlamento da Venezuela, controlado pela oposição, que considera "nula e inconstitucional" a carta apresentada pelo governo Maduro, no dia 28 de abril, solicitando a saída do país do organismo multilateral. As informações são da agência EFE.

O documento foi entregue ao secretário geral da OEA, Luis Almagro, pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o opositor Julio Borges, durante uma reunião nesta quinta-feira em Washington (EUA). O decreto de nulidade foi aprovado na terça-feira (2) pelo Parlamento venezuelano, sob o argumento de que "os pactos internacionais sobre direitos humanos" têm "alcance constitucional" e, portanto, "não há fórmula" para abandoná-los.