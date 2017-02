Ônibus voltam a circular na região metropolitana de Vitória

Os ônibus voltaram a circular na manhã de hoje (11) na região metropolitana de Vitória. A circulação foi interrompida na quinta-feira (9) pela manhã devido à falta de segurança gerada pela ausência de policiamento nas ruas em função da paralisação dos policiais militares há oito dias.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários do Espírito Santo, os veículos vão rodar das 7h às 17h apenas entre os terminais de ônibus. O presidente do sindicato, Edson Bastos, informou que as Forças Armadas garantiram à categoria que estarão fazendo a segurança nos terminais e no percurso de “áreas mais críticas”. “Haverá no meio do percurso soldados da Força Nacional realizando blitz dentro dos ônibus”, disse Bastos.

Ele afirmou que a situação poderá mudar, caso a paralisação da Polícia Militar termine: “Também garantimos o pagamento dos nossos dias não trabalhados”, acrescentou.

As mulheres e mães de policiais militares que estão acampadas há oito dias em frente aos batalhões do Espírito Santo impedindo as viaturas de saírem continuam seu protesto na manhã de hoje. Elas dizem que não vão recuar do ato por melhorias salarias e permanecem à frente dos quartéis bloqueando a saída dos PMs.