ONU dá prazo de um mês para nova rodada de negociações de paz na Síria

A ONU informou nesta quarta-feira (27) que vai organizar uma nova rodada de negociações de paz sobre a Síria dentro de "aproximadamente um mês" e pediu ao governo e à oposição sírios que se preparem para uma verdadeira discussão sobre o futuro do país. A informação é da EFE.

"A data concreta está por ser determinada, mas não deveria ser mais tarde que final de outubro ou início de novembro", disse o enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Staffan de Mistura. O diplomata, que anteriormente havia assinalado outubro como a data provável de uma nova reunião de paz em Genebra, confirmou hoje seus planos perante o Conselho de Segurança da ONU e disse confiar que as partes utilizem o tempo de que dispõem para chegarem preparadas às discussões.

De Mistura insistiu que tanto o governo como a oposição devem chegar à cidade suíça "com seriedade e sem condições prévias. Peço que as duas partes, repito, as duas partes, avaliem a situação com realismo e responsabilidade", ressaltou.

Segundo o mediador, as chamadas “zonas de distensão” pactuadas para aplacar a violência em partes da Síria representaram um "passo importante" para a trégua e a paz e deveriam ser a base de "um renovado processo em Genebra, que passe de discussões preparatórias a negociações genuínas sobre o futuro politico da Síria".

Sete rodadas

A ONU já organizou até agora sete rodadas de conversas de paz em Genebra, mas não conseguiu avançar mais, com as partes presas às suas posturas e sem tratar passos concretos. De Mistura considera que o regime sírio tem "um interesse e o dever" de negociar com a oposição, após ter se defendido, até o momento, atrás da falta de unidade dos rebeldes e de certos princípios básicos.

Além disso, ele defendeu que os progressos alcançados na luta contra o grupo terrorista Estado Islâmico (EI) devem consolidar-se com um processo politico no país e pediu aos aliados de Damasco que convençam o governo dessa necessidade.

A oposição, por sua vez, deve falar finalmente "com uma ]mesma] voz" em uma verdadeira negociação com o Executivo, opinou De Mistura. "Chegou o momento de o foco retornar a Genebra e ao diálogo interno sírio sob os auspícios da ONU", salientou, lembrando que este é "o único foro" em que se pode desenvolver adequadamente a solução política necessária para pôr fim à guerra.