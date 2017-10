De acordo com a Polícia Militar, os homens foram mortos em confronto com policiais militares

Seis pessoas morreram durante uma operação da Polícia Militar, no Morro do Juramento, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada na tarde de hoje (28) pelo porta-voz da PM, major Ivan Blaz.

De acordo com a Polícia Militar, os homens foram mortos em confronto com policiais militares. Com os suspeitos, segundo a PM, foram apreendidos um fuzil, quatro pistolas e quatro granadas. A operação tem por objetivo localizar e prender suspeitos de participação no assassinato do comerciante Augusto Silva Alves.

Alves estava dirigindo seu carro quando foi morto na última terça-feira (24), durante uma tentativa de assalto. No mesmo carro, estavam a mulher e o filho, que não ficaram feridos.

A Sala de Polícia do Hospital Getúlio Vargas informou que, além dos seis mortos, um homem ferido deu entrada na unidade estadual.