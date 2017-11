A Guarda Costeira da Grécia informou nesta quarta-feira (15) que realizou três operações, em que foram resgatados 121 imigrantes e refugiados, sendo que 108 estavam nas águas da Ilha de Lesbos, na parte oriental do Mar Egeu.

Além disso, a guarda de fronteiras europeias, Frontex, salvou 13 pessoas nos arredores da ilha grega de Castelorizo, que fica a apenas 3 quilômetros da Turquia.

Na ilha de Lesbos, foram realizados dois resgates pela Guarda Costeira da Grécia, de um grupo de 63 pessoas e outro de 45, ambos localizados nas águas marítimas da Ilha de Lesbos.

Desde agosto, a chegada de refugiados na costa grega aumentou em cerca de 200%, com relação ao mesmo período do ano passado. Apesar disso, os números seguem bem abaixo do desembarque em massa registrado em 2016.

O governo da Grécia considera o número preocupante, devido à situação de precariedade nos campos destinados a imigrantes, nas ilhas localizadas no Mar Egeu.

Segundo dados oficiais do Ministério de Imigração do país, mais de 15 mil pessoas estão nos acampamentos para refugiados, sendo que mais de 8 mil apenas na Ilha de Lesbos, que tem capacidade para 2.500 pessoas.

Uma das causas para a superpopulação é a lentidão no processo de realocação de refugiados da Grécia para outros países europeus, inclusive, em casos de reagrupamento familiar, algo que provoca muitos protestos dos imigrantes.