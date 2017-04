O presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, afirmou nesta quarta-feira (12) que o momento que o país vive oferece oportunidade pedagógica única que, dentro da lei e da ordem, há de propiciar o fortalecimento dos ideais cívicos e republicanos da sociedade brasileira.

Confira abaixo a íntegra da manifestação do presidente:

Diante do que revelam as delações dos executivos da Odebrecht, expondo práticas repugnantes por parte de um grande número de agentes públicos brasileiros, a OAB faz as seguintes ponderações: o combate é contra a corrupção, não contra a política.

Não se pode permitir que o saneamento moral da vida pública – indispensável e inadiável - sirva de pretexto ao advento de tiranias, qualquer que seja a ideologia que pretenda fundamentá-las, pois isso seria ainda mais imoral e lesivo ao país.

Os males da democracia só encontram remédio dentro da ordem jurídica do Estado democrático de Direito, observando-se o devido processo legal e a plena defesa, com celeridade.

Se a justiça não pode ser lenta, também não pode ser sumária, desprezando os seus ritos. A justa indignação com que a sociedade recebe essas delações – gravíssimas sob todos os aspectos – não pode ser objeto de manipulação por setores descomprometidos com os reais valores da democracia.

É preciso que todos tenhamos serenidade e bom senso nesta hora para não cair na armadilha do autoritarismo.

O momento histórico que o país vive oferece oportunidade pedagógica única que, dentro da lei e da ordem, há de propiciar o fortalecimento dos ideais cívicos e republicanos da sociedade brasileira.

A OAB, associando-se a todas as vozes da cidadania, se empenhará para que a justiça seja feita, exigindo que tudo seja apurado e todos os citados investigados. Ninguém está imune de prestar contas à cidadania.