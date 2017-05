Ouça a parte crítica do grampo contra Temer

Após o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin determinar o fim do sigilo das delações de Joesley e Wesley Batista, donos do grupo JBS, os áudios onde o presidente Michel Temer (PMDB) aparece tentando obstruir as investigações foram divulgadas.

Nas gravações o presidente Michel Temer (PMDB ) aparece dando aval para a “compra” do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) na Lava Jato. Em gravação feita por Joesley Batista com um gravador oculto, o peemedebista apareceria apoiando um pagamento de mesada ao ex-deputado, preso há seis meses.

Em pronunciamento na tarde desta quinta-feira, o presidente negou diversas vezes ter feito qualquer negociação do tipo com Joesley. Ele destacou recentes avanços na economia e afirmou que não irá renunciar ao mandato. “Repito e ressalvo: Em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja que ficasse calado”, disse.

O arquivo de áudio tem duração de 39 minutos com conversas entre um dos donos da JBS, Joesley Batista, e o presidente Michel Temer, mas o JD1 Notícias editou o material e deixou apenas a parte crítica da conversa.

Ouça:

Em um trecho da conversa Joesley pergunta para o presidente como el está com tudo qu está acontecendo e então após a resposta de Temer, o dono do JBS passa a falar sobre o que está fazendo para controlar a situação.

Joesley Batista: Queria te ouvir um pouco, presidente. Como tá nessa situação toda, Eduardo, não sei o que, Lava Jato.

Michel Temer: O Eduardo resolveu me fustigar. Você viu que... Eu não tenho nada a ver com a defesa. O Moro indeferiu 21 perguntas dele, eu não tenho nada a ver com a defesa dele. Eu não fiz nada [inaudível].

Joesley: Eu queria falar assim. Dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou tudo. E ele foi firme em cima e já estava lá, veio, cobrou, tal, tal, tal. Pronto. Acelerei o passo e tirei da fila. O único companheiro dele que está aqui, porque o Geddel sempre estava [inaudível] Geddel é que andava sempre ali, mas o Geddel eu perdi o contato, porque ele está investigado e eu não posso encontrar ele. [...] O que que eu mais [...] O negócio dos vazamentos, [inaudível] Eu to lá me defendendo. Como é que eu, o que eu mais ou menos consegui fazer até agora. Eu estou de bem com o Eduardo...

Temer: Tem que manter isso, viu...

Joesley: Todo mês, também, eu estou segurando as pontas, estou indo. Esse processo, eu estou meio enrolado, assim, no processo [inaudível]...

Joesley: É investigado. Eu não tenho ainda denúncia. Então, aqui eu dei conta de um lado do juiz, então eu dei uma segurada, do outro lado do juiz substituto que é um cara que ficou...

Temer: Está segurando os dois...

Joesley: É, estou segurando os dois. Então eu consegui dentro da força tarefa que também tá me dando informação. E lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador. Se eu der conta tem o lado bom e o lado ruim....?