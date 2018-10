As contas externas brasileiras registraram saldo positivo em setembro. Segundo o Banco Central, houve um superávit de US$ 32 milhões, valor que foi influenciado principalmente pelo saldo positivo na balança comercial. Os dados foram divulgados na última quinta-feira (25).

De acordo com o chefe-adjunto do Departamento de Estatísticas do BC, Renato Baldini, o agronegócio foi importante para o desempenho positivo do período. “Houve aumento nas exportações de milho, o destaque na balança comercial”, afirmou.

Esse levantamento do Banco Central também mostra o volume de investimentos estrangeiros no Brasil. Os que são classificados como produtivos, ou seja, que geram riqueza para o País, ficaram positivos em US$ 7,8 bilhões – número 16,9% maior que o registrado em setembro do ano passado.