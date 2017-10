Parlamento Europeu alerta sobre perigo da independência da Catalunha

O presidente do Parlamento Europeu (PE), Antonio Tajani, afirmou nesta quarta-feira (4), numa alusão à Catalunha, que a declaração de independência de parte de um país integrante do bloco “vai contra o ordenamento jurídico europeu e pode provocar uma perigosa divisão". A informação é da EFE.

Tajani pediu uma reflexão séria que permita o diálogo na Espanha para diminuir a tensão na região da Catalunha, ao mesmo tempo em que destacou que ninguém pode estar satisfeito com "os eventos" de domingo passado.

"O Parlamento lança um apelo para uma reflexão serena e profunda que favoreça o diálogo na Espanha no respeito do marco constitucional, incluindo o Estatuto de Autonomia da Catalunha, algo que possa devolver a política às instituições", declarou ele, durante um debate no PE sobre o desafio independentista catalão.

Tajani ressaltou que a história da União Europeia mostra que na democracia só é viável o caminho "que permita colaborar em prol da concórdia e da união".