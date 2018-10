A facção criminosa, Primeiro Comando da Capital (PCC), pode ter ligação com o atentando contra o candidato a Presidência da República, Jair Bolsonaro, ocorrido no último dia 6 de setembro, em Juiz de Fora.

A informação foi publicada na coluna do jornalista Ancelmo Gois, no jornal O Globo desta segunda-feira (15). Fontes ligadas a Polícia Federal informaram que o relatório da investigação aponta eventual envolvimento do PCC, no crime contra o presidenciável.

Confira a publicação na coluna do jornalista: