Pedro Chaves recebe título de Grão-Mestre do Ministro da Educação

O senador Pedro Chaves foi homenageado na tarde da quarta-feira (7) com o título de Grão-Mestre da Ordem Nacional do Mérito Educativo, concedido pelo Ministério da Educação. A honraria, simbolizada em uma medalha, foi encaminhada como comenda a 122 personalidades brasileiras, por destaque ao trabalho relevante.

"Para mim, um motivo enorme de orgulho, que divido com a minha família, amigos e Mato Grosso do Sul, minha terra. Significa um reconhecimento especial por cinco décadas de trabalho como educador e pela importância que dedico no mandato à capacitação como instrumento para transformarmos o Brasil em uma nação de oportunidades a todos", pontou o senador.

Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, e ao presidente Michel Temer, que também esteve presente na solenidade de entrega, a Ordem Nacional do Mérito Educativo expressa o destaque e respeito ao significado da missão de educar.

" O que a educação brasileira precisa é de união, unidade em torno de tudo que represente a geração igualitária de oportunidades. O Pedro Chaves é uma das pessoas que engaja esse ideal pelo brilhante desempenho que tem no Senado", citou Mendonça Filho na cerimônia realizada no Salão Nobre do Palácio do Planalto.

Pedro Chaves foi no Congresso Nacional o relator da MP 746, da reforma do Ensino Médio, sendo responsável pela organização do texto final da lei que prevê medidas capazes de tornar o aluno protagonista da sua formação educacional. A função nesse processo foi recomendada, inclusive, pelo presidente Michel Temer, que via no senador a pessoa certa para coordenar o debate em torno dessa mudança de vanguarda no país, em razão da trajetória dele como educador e empresário de sucesso no ramo.