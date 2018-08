A empresa fechou o primeiro semestre do ano com um lucro líquido de R$ 17 bilhões

O lucro líquido da Petrobras no segundo semestre foi de R$ 10,07 bilhões, considerado uma alta de 45% em relação ao primeiro trimestre, quando o lucro foi de R$ 6,96 bilhões. É o melhor resultado desde 2011. No segundo trimestre do ano passado atingiu R$ 316 milhões.

Sendo assim, a empresa fechou o primeiro semestre do ano com um lucro líquido de R$ 17 bilhões. Segundo a Petrobras, o “resultado positivo foi influenciado principalmente pelo aumento das cotações internacionais do petróleo, associado à depreciação do real em relação ao dólar”.

No mesmo período, o endividamento líquido caiu 13% em relação a dezembro de 2017, indo para US$ 73,66 bilhões, o menor desde 2012.

Os principais fatores para a redução da dívida líquida foram os desinvestimentos no semestre, a geração operacional e a entrada de caixa de US$ 5 bilhões. A dívida passou a corresponder a 3,23 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda ajustado), comparado a 3,67 no fim de 2017.

O desempenho das operações da empresa manteve tendência positiva que já vinha sendo registrada em trimestres anteriores, com um lucro operacional 18% maior que o do primeiro semestre de 2017, totalizando R$ 34,5 bilhões, com menores despesas gerais e administrativas e menores gastos com ociosidade de equipamentos.

A produção total de óleo e gás foi de 2,7 milhões barris de óleo equivalente por dia (boed) no semestre.