Pilotos sobrevivem à queda de aeronave da FAB no Rio

Os dois pilotos do caça F-5 da Força Aérea Brasileira (FAB), que caiu nesta quinta-feira (24), no Rio de Janeiro sobreviveram, segundo a Aeronáutica. Eles foram socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde da FAB, onde estão recebendo cuidados médicos.

A aeronave sofreu uma pane e caiu por volta das 7h40, logo depois de decolar da Ala 12 da Base Aérea de Santa Cruz. Segundo a Aeronáutica, os pilotos conseguiram ejetar da aeronave antes da queda.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o avião caiu nas proximidades da rodovia Rio-Santos (BR-101), próximo à Cidade das Crianças, mas não chegou a atingir a rodovia.

Investigação

Equipes de investigação da Força Aérea Brasileira (FAB), estão no local onde caiu o caça F-5 Tiger, em Santa Cruz, na zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. De acordo com a Aeronáutica, os peritos buscam informações que levem à identificação da causa do acidente.

O avião teve uma pane por volta das 7h40, logo depois de decolar da Ala 12 da Base Aérea de Santa Cruz. Os dois pilotos que estavam na aeronave conseguiram ejetar antes da queda e sobreviveram ao acidente.

O tráfego na Rodovia Rio-Santos foi interrompido para que um helicóptero resgatasse os sobreviventes.

A tripulação fazia um voo local de treinamento e detectou uma falha que os obrigou a ejetar do avião, que pertence ao 1º Grupo de Aviação de Caça. A aeronave foi direcionada a uma região desabitada e, segundo a FAB, não causou danos pessoais ou materiais no solo.