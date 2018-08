A Plaenge integra o seleto grupo das dez melhores construtoras do Brasil, pelo quinto ano consecutivo, de acordo com o ranking Valor 1000, produzido anualmente pelo jornal Valor Econômico. Entre os critérios financeiros é a quinta construtora com maior liquidez corrente do país e foi classificada como a maior e melhor construtora do Sul do país.

“Estar no ranking pelo quinto ano consecutivo é um reflexo da gestão conservadora e da visão de longo prazo que permitem uma empresa capitalizada para novas oportunidades”, afirmou Édison Holzmann, diretor da Plaenge.



Holzmann adianta que a empresa já lançou seis empreendimentos neste ano, cinco deles no Brasil e um no Chile, onde a companhia atua desde 2009 e registrou crescimento de 70% no primeiro semestre de 2018.



A Plaenge fechou o primeiro semestre deste ano com um aumento de 17% no volume de vendas em relação ao mesmo período de 2017. Em termos de Valor Geral de Vendas (VGV) total de lançamentos para 2018, a empresa projeta um aumento de 9,4% em relação ao total lançado no ano passado.



“O planejamento de longo prazo e a empresa capitalizada nos permitem manter os investimentos e aproveitar o bom momento do mercado para sermos os primeiros a lançar novos produtos”, destaca Holzmann.



O ano de 2018 marca também a chegada da Plaenge a Campinas, a principal cidade do interior de São Paulo, onde a construtora prepara o lançamento de seu primeiro empreendimento.

A Plaenge

Fundada há 48 anos, a Plaenge atua em sete cidades localizadas em cinco estados brasileiros e também no Chile. A empresa já entregou 375 torres que totalizam 25.933 unidades onde moram mais de 85 mil pessoas. Nos 30 anos de atuação em Campo Grande, o Grupo Plaenge contabiliza 75 torres entregues.

Melhores e Maiores

A Plaenge também foi classificada entre as mil maiores empresas brasileiras em todos os segmentos pelo ranking Melhores e Maiores 2018, publicado pela revista Exame.

Sobre os rankings

O anuário Valor 1000, do jornal Valor Econômico, principal veículo de economia do país, está na 19ª edição e retrata o ranking das mil maiores empresas do Brasil por receita líquida. Os critérios utilizados têm a chancela da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e do Serasa Experian. É o principal estudo do gênero no Brasil.



O ranking Melhores e Maiores é realizado pela Revista Exame. Este ano, a publicação anual está completando 45 anos. Os números das companhias foram analisados por uma equipe da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis Atuariais e Financeiras (Fipecafi), órgão ligado à Universidade de São Paulo. Os dados apresentados pela revista foram elaborados com base na avaliação de dados de mais de 3000 empresas e grupos privados do país.

O edifício D'Orsay, um dos empreendimentos Plaenge em Campo Grande