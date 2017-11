Planalto recua e cancela posse de Marun

O Palácio do Planalto informou, na tarde desta quarta-feira (22), que o deputado Carlos Marun (PMDB-MS), cotado para ser ministro da Secretaria de Governo, não vai assumir o cargo. Segundo o governo, Temer fará novas conversas para decidir o futuro do deputado e de Antônio Imbassahy, atual articulador do governo.

A posse de Marun para a secretaria estava prevista para a tarde desta quarta-feira, mas não tinha sido confirmada pelo Planalto. O evento estava previsto para as 15h30, mas teria sido adiado para as 17h por conta da agenda do presidente.

Mesmo com a negativa, o Palácio confirmou que há negociações sobre a possível substituição do tucano pelo deputado. Temer fará novas conversas para oficializar a troca de ministro. Assim, apenas o novo ministro das Cidades, Alexandre Baldy, tomará posse nesta 4ª em cerimônia no Palácio do Planalto.

O presidente tem sofrido pressão de parte de sua base aliada no Congresso para mudar seu articulador político com o Legislativo.

Na semana passada, a especulação era de que Marun poderia ir para a Secretaria de Direitos Humanos, no lugar da ministra Luislinda Valois, ou para o Ministério da Transparência, mas o deputado afirmou que ainda não tinha recebido nenhum convite oficial do presidente.