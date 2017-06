A Secretaria de Segurança do Rio dará detalhes da operação

Policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) apreenderam hoje (1º) 60 fuzis de guerra no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, zona norte.

Foram encontrados fuzis AK 47, G3 e AR10 em contêineres junto com uma carga de aquecedores para piscinas. A mercadoria ilegal veio de Miami, Estados Unidos.

A Secretaria de Segurança do Rio dará detalhes da operação ainda na tarde de hoje.