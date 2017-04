A polícia está na casa do "Big Brother Brasil" em Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro, para ouvir os participantes Marcos e Emilly sobre um episódio que ocorreu na madrugada de sábado (8) para domingo (9). Marcos está sendo acusado de agredir a companheira e corre o risco de ser afastado do programado casa uma medida protetiva seja emitida e ele tenha que manter distância da vítima.

A informação foi confirmada em matéria publicada pelo portal UOL, que conversou com a delegada Marcia Noeli Barreto, responsável pela Divisão de Polícia de Antedimento à Mulher de Jacarepaguá, na tarde desta segunda-feira (10).

"Conseguimos achar um vídeo em que ele aparece segurando o cotovelo e existe uma marca no braço dela. Diante disso, já temos indício. Conseguimos instaurar inquérito. Dependendo do laudo do perito e do que está lá no vídeo, já é uma prova bem contundente e até o fim do dia já teremos uma decisão sobre as medidas protetivas", afirmou a delegada ao site.

A Globo ainda não se manifestou sobre o caso. Diversas atrizes têm comentado o ocorrido e manifestado apoio para com Emilly e repúdio contra as atitudes de Marcos.