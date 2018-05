Policiais tentam recuperar restos mortais de estudante

Policiais civis da Delegacia de Descoberta de Paradeiros fazem na manhã desta segunda-feira (14) uma operação no Morro do 18, em Água Santa, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. O objetivo é localizar e recuperar os restos mortais da estudante Matheus Passarelli, também conhecida como Matheusa por parentes e amigos.

Durante a ação, que conta com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, um agente da unidade foi baleado na perna e socorrido pelos companheiros. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Matheusa desapareceu no dia 29 de abril, depois de uma festa em que havia sido contratada para trabalhar como tatuadora, no bairro do Encantado. A polícia concluiu que Matheusa foi assassinada no Morro do 18 e que seu corpo foi possivelmente carbonizado.