Vídeo: Portela é a grande campeã do carnaval do Rio, após 33 anos sem título

A escola de samba Portela é a grande campeã do carnaval do Rio de Janeiro de 2017. Sob a batuta do carnavalesco Paulo Barros, trouxe o enredo “Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar”, verso de uma canção de Paulinho da Viola, grande nome da escola. A escola foi a penúltima a pisar Sambódromo Marques de Sapucaí na última segunda-feira, 23. O título quebra o jejum de 33 anos da Portela, pela última vez campeã em 1984.

A agremiação apresentou as histórias e mitos da água doce, com uma comissão de frente representando a piracema, em que componentes se vestiram como peixes nadando em direção à nascente.

Apuração acirrada

Mocidade Independente de Padre Miguel e Portela ficaram empatadas em primeiro lugar durante a apuração do desfile das escolas de samba do Rio 2017.