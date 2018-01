Para evitar invasão ao julgamento do ex – presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, no TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4º Região), que acontece no dia 24 deste mês, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), pediu na quarta-feira (3), ao presidente, Michel Temer, a presença do Exército.

Conforme a Folha de São Paulo, comitês de mobilização do PT (Partido do Trabalhador) se organizam em todo o país para realizarem uma manifestação caso Lula seja condenado, o que prejudicar a candidatura do ex-presidente, pois ele ficará inelegível. O TRF4 julga o processo em que envolve Luiz Inácio na compra de um tríplex no Guarujá (SP).

No pedido, o prefeito Marchezan afirma que existe um perigo à ordem pública e risco ao cidadão, bem como a possibilidade de uma invasão. “Devido as manifestações de líderes políticos que convocam uma invasão em Porto Alegre, tomei essa medida para proteger o cidadão e o patrimônio público”, ressaltou em seu pedido.

Polêmica

O prefeito de Porto Alegre disse à Folha de São Paulo que lideranças de várias áreas, como o do sistema penitenciário e do Legislativo, provocam a população a fazerem uma manifestação.

“Dirceu [José, ex-ministro] é um líder de presidiários e fez uma incitação para que as pessoas venham para cá defender uma pessoa. Enquanto líder eleito, estou defendendo a minha cidade”, disse.

Marchezan disse que por não saber quantas pessoas chegarão a Porto Alegre e quais serão as atitudes delas, cabia o posicionamento da Prefeitura sobre a questão. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, classificou a atitude do prefeito como “inacreditável” e “demonstra medo do povo”.



Pedido