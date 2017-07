Presidente da Telebras é exonerado após quase um ano no cargo

O Conselho de Administração da Telebras destituiu o presidente Antônio Loss do cargo, após reunião extraordinária realizada ontem (3). Ele será substituído pelo diretor técnico-operacional da empresa, Jarbas Valente.

Loss, que estava na presidência da Telebras desde julho do ano passado, participou de um dos projetos mais importantes da empresa, o lançamento do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas. O satélite será usado para comunicações estratégicas do governo e para ampliar a oferta de banda larga no país.

Em outro comunicado ao mercado, a Telebras informou o adiamento da publicação do edital para cessão de capacidade da banda Ka do satélite geoestacionário brasileiro “para que a documentação reflita adequadamente as deliberações tomadas pelo conselho de administração”. A publicação do edital estava marcada para ontem (3), e não há previsão de nova data. A banda Ka será usada para comunicações estratégicas do governo e para implementação do Plano Nacional de Banda Larga, especialmente em áreas remotas.

A demissão de Loss ocorre no dia em que começaram os testes da banda X do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). A faixa corresponde a 30% da capacidade do SGDC e será de uso exclusivo das Forças Armadas. Os testes com a banda Ka deverão começar em setembro.