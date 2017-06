Presidente da Vigor substitui Joesley Batista no conselho da JBS

A JBS comunicou ontem (14), em nota enviada à imprensa, a nomeação do diretor-presidente da Vigor, empresa do setor de lácteos da holding J&F, Gilberto Xandó, para o seu Conselho de Administração. Xandó substitui Joesley Batista, que renunciou à sua posição de membro desse conselho no último dia 26 de maio, após sua delação premiada que incluiu gravação de conversa com o presidente Michel Temer.

Xandó assumiu o cargo de diretor-presidente da Vigor em 2011, depois de ter sido executivo sênior da Natura Brasil e da Sadia. É formado em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e tem especialização em varejo e gestão de negócios.

O presidente do Conselho da JBS, Tarek Farahat, disse que a reputação e a experiência de Xandó na indústria de alimentos, bem como em comércio e finanças, "serão inestimáveis para nós, enquanto trabalhamos para reconstruir a confiança em nossos negócios”.

O empresário Joesley Batista, um dos controladores da JBS, retornou ao Brasil no último domingo (11) e prestou novo depoimento à Procuradoria-Geral da República no Distrito Federal (PGR-DF), dentro do inquérito que apura recebimento de recursos ilegais pelo PT, no exterior.

A íntegra da delação premiada de Joesley Batista e seu irmão Wesley Batista, donos do grupo JBS, foi tornada pública no dia 19 de maio passado, após o ministro Edson Fachin homologar os depoimentos que haviam sido firmados com a PGR. Pelo acordo de leniência fechado entre a PGR e os negociadores da J&F, a JBS terá que pagar multa no valor de R$ 10,3 bilhões, no prazo de 25 anos.