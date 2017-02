O presidente Michel Temer viajou na tarde de hoje (24) de Brasília para a Bahia, onde vai passar o feriado do carnaval com a família, na Base Naval de Aratu.

Localizada às margens da Baía de Todos os Santos, em Salvador, a base da Marinha é constantemente utilizada pelos presidentes da República para descanso durante feriados prolongados, devido à tranquilidade e discrição do local.

Antes de embarcar, Temer decidiu fazer uma breve visita ao presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), que está hospitalizado desde a última quarta-feira (22) com inflamação na vesícula biliar. Ontem, Eunício foi submetido a uma cirurgia para a retirada da vesícula, que foi realizada com sucesso.