PRF apreende 670 kg de maconha na BR - 267

Um homem, de 27 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (5) na BR – 267 em Guia Lopes – a 233 km da Capital, com um carregamento de 670 kg de maconha. O traficante estava conduzindo um Chevrolet/Cruze roubado em Londrina (PR) com placas de Campo Grande.

Os policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao veículo com placas aparentes de Campo Grande, o motorista não obedeceu e fugiu. Alguns quilômetros à frente, com o apoio da Polícia Militar de Nioaque, foi possível realizar a abordagem e efetuar a prisão do condutor, um homem de 27 anos.

Foi constatado que o automóvel tinha sinais de adulteração. A placa original é de Londrina/PR, com registro de roubo/furto na cidade. No interior do veículo foram encontrados 685 tabletes de maconha, que totalizaram 670,8 kg da droga.

Os policiais encontraram ainda, dois conjuntos de placas sendo um de Uberlândia (MG) e outro de Curitiba (PR), provavelmente poderiam ser trocadas ao longo do caminho. O motorista declarou ter pego o carro em Ponta Porã e levaria até a cidade de Ribas do Rio Pardo, onde receberia pelo transporte.

O automóvel, juntamente com o condutor e a droga, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Nioaque.