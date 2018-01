Promoção da Burger King que se espalha pelo WhatsApp oferecendo um cupom de R$ 50 na lojas da rede é falsa. A mensagem começou a se espalhar no Brasil nessa terça-feira (2) e muitas pessoas já começaram a cair no golpe.

Segundo a Veja, o DFNDR, laboratório que trata dos chamados cibercrimes da empresa de segurança PSafe, o esquema não passa de uma fraude e é semelhante a muitos que já existem pelo mundo.

Os usuários do WhatsApp são induzidos a clicarem em um link malicioso que se parece com a URL da empresa. Desse modo a pessoa é direcionada a um falso site e lá é encaminhado a fazer um cadastro de serviço de SMS pago, que efetuam cobranças indevidas ou induzem as pessoas a baixar apps falsos que podem infectar o smartphone e assim ficar vulnerável a ataques.

Conforme a PSafe, pelo menos 260 mil pessoas foram impedidas de clicar no link pelo DFNDR, um dos aplicativos desenvolvidos pela empresa que bloqueia links suspeitos. A orientação às pessoas é desconfiar de qualquer promoção estranha e na dúvida entre em contato com a empresa do referido anúncio promocional.

Importante que o usuário também tenha em seu celular software de segurança para inibir as ameaças existentes no ambiente on-line. Para quem já clicou na falsa promoção, é importante que entre em contato com a operadora de celular para cancelar qualquer serviço de SMS pago que o hacker possa ter contratado, passar o antivírus e remover permissão de notificações do Chromo para não receber outras mensagens falsas no celular.