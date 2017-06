Promotoria do Equador adia depoimento de vice-presidente em caso da Odebrecht

O depoimento foi suspenso porque o promotor do caso está fora do país

A Promotoria do Equador adiou o depoimento do vice-presidente do país, Jorge Glas, prevista para hoje (12) dentro das investigações sobre a Odebrecht, que apura o pagamento de propina da construtora a políticos do país. As informações são da agência de notícias EFE.

O depoimento, marcado para às 10h (12h em Brasília), foi suspenso porque o promotor do caso está fora do país e seu substituto tinha diligências marcadas anteriormente. Segundo a Promotoria, Glas será convocado em uma "nova data", que ainda não foi definida.

Em comunicado, a vice-presidência do Equador disse que Glas está disposto a dar sua versão aos promotores e a responder as perguntas que sejam necessárias sobre o caso.

O jornal El Universo citou que, no último dia 2 de março, Glas pediu que a Promotoria iniciasse investigações "com rigor". Em maio, o vice-presidente pediu para que ele, a esposa, todos os ministros, ex-ministros, gerentes e ex-gerentes de empresas públicas do atual governo e dos anteriores que tiveram contratos com a Odebrecht fossem convocados a depor.

Compartilhar: Facebook Google Plus Twitter