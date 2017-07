Receita libera consulta ao 2º lote de restituição nesta segunda-feira

Cerca de 1,3 milhão de pessoas recebem a restituição. No total, R$ 2,5 bilhões serão liberados a partir de 17 de julho

A Receita Federal libera, na próxima segunda-feira (10), a consulta ao segundo lote da restituição do imposto de renda de 2017. A partir das 9h, será possível saber se os recursos estarão disponíveis .

Nesta edição, 1,3 milhão de pessoas recebem a restituição. No total, R$ 2,5 bilhões serão liberados. A Receita informou que, além dos contribuintes que declararam em 2017, lotes residuais de outros anos, entre 2008 e 2016, também poderão ser consultados.

O crédito bancário será feito em 17 de julho. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone, no 146.

A restituição ficará na conta-corrente por um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer o pedido via internet. Caso o valor não seja creditado, poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil.