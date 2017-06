Regularizado, Denilson pode estrear no domingo

O atacante Denilson, destaque no Avaí e que chegou ao clube emprestado Granada-ESP, está à disposição do técnico Rogério Ceni para o duelo com o Atlético-MG que será disputado no domingo (18), no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. Na sexta-feira (16), o jogador foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está pronto para estrear.

Para contar com o reforço, o Tricolor mobilizou os departamentos administrativos e jurídicos de futebol, que conseguiram regularizar o jogador a tempo para o confronto com os mineiros – o prazo limite era até às 19h de ontem –, mesmo com o recesso pelo feriado de Corpus Christi da última quinta (15). Para que o atleta tivesse condições de jogo, os coordenadores de registro do São Paulo realizaram os trâmites com diversas entidades, além de integrar as autorizações entre Granada-ESP e Avaí.

A documentação de Denilson passou por CBF, FPF (Federação Paulista de Futebol), FCF (Federação Catarinense de Futebol) e FAAP (Federação de Amparo de Atletas Profissionais) até que o seu nome fosse inscrito no BID e finalmente reunisse condições de jogo.

Integrado ao elenco durante a reapresentação desta manhã, após aprimorar a forma física nos últimos dias enquanto a delegação estava no Recife para o duelo com o Sport (0 x 0), o atleta treinou normalmente ao lado dos novos companheiros e não escondeu a sua ansiedade com a possibilidade de vestir a camisa tricolor pela primeira vez.

“Estou muito motivado, porque quero vestir a camisa do São Paulo e ajudar os meus companheiros. Quando chegar a hora, espero que seja com o pé direito”, afirmou o atacante, que na tarde deste sábado (17), no CT da Barra Funda, fará com o grupo os últimos ajustes antes da partida com a equipe de Belo Horizonte.