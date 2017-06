Relacionados para Corinthians x São Paulo

Com um trabalho tático, além de algumas atividades técnicas, Rogério Ceni encerrou a preparação da equipe e relacionou 23 jogadores para o clássico com o Corinthians que será disputado na tarde deste domingo (11), às 15h (de MS), pelo Campeonato Brasileiro de 2017.

Buffarini (estiramento no músculo posterior direito), Morato (cirurgia no ligamento cruzado do joelho direito), Wesley e Araruna (aprimoram forma física após lesões musculares) e João Schmidt (entorse no joelho esquerdo) não reúnem condições de jogo, além de Rodrigo Caio e Cueva, que estão com suas respectivas seleções.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Renan Ribeiro, Sidão e Denis

Laterais: Bruno, Edimar e Junior Tavares

Zagueiros: Lucão, Lugano, Douglas e Maicon

Volantes: Éder Militão, Thiago Mendes e Jucilei

Meias: Maicosuel, Cícero, Thomaz, Shaylon e Lucas Fernandes

Atacantes: Lucas Pratto, Gilberto, Wellington Nem, Léo Natel e Marcinho