Relator lê parecer de denúncia contra Temer na CCJ da Câmara; acompanhe ao vivo

A análise da denúncia por crime de corrupção passiva contra o presidente da República, Michel Temer, começa a tramitar no Congresso. O deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ), relator do processo na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara, inicia a leitura de seu parecer. A votação na CCJ será nominal e eletrônica. Os deputados vão dizer sim ou não ao relatório, que pode ser a favor ou contra a abertura do processo no STF. Após decisão na CCJ, o parecer será apreciado no plenário da Casa, ainda sem data definida.

A denúncia contra Temer, pelo crime de corrupção passiva, foi apresentada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e a acusação está baseada nas investigações iniciadas com o acordo de delação premiada da JBS. O áudio de uma conversa gravada pelo empresário Joesley Batista, um dos donos da empresa, com o presidente, em março, no Palácio do Jaburu, é uma das provas usadas no processo.

