Seis são baleados e mortos dentro de casa de prostituição em Jaboticabal

Seis pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após ser baleadas por um homem dentro de uma casa de prostituição na Rodovia José Pizarro (SP-305), em Jaboticabal (SP), na noite desta quarta-feira (21).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito do crime é um cliente do local, que fugiu e ainda não foi localizado. O homem deixou para trás o veículo, que já foi apreendido e será periciado.

Ainda de acordo com a polícia, testemunhas contaram que o homem era cliente de uma das garotas de programa da casa, mas, na noite desta quarta, a jovem acompanhava um empresário da cidade.

Irritado, o suspeito foi até o carro, estacionado do lado de fora da boate, pegou um revólver e passou a disparar contras as pessoas que estavam no local. Oito pessoas foram atingidas e seis morreram antes de ser socorridas.

As vítimas são a dona do estabelecimento, de 72 anos, a neta dela que trabalhava como garçonete, de 29 anos, um barman de 55 anos, um cliente de 37 anos e duas garotas de programa, uma de Goiânia (GO) e outra de Itapecerica da Serra (SP).

Outros dois clientes ficaram feridos e foram socorridos, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde. Segundo a polícia, pessoas que estavam nos quartos conseguiram fugir correndo em direção à rodovia.