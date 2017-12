Um cavalo foi flagrado usando uma tornozeleira eletrônica, o fato inusitado aconteceu em Ponta Grossa (PR) na quinta-feira (28). A Secretária de Segurança Pública e Administração Penitenciária paranaense retirou o aparelho do animal, que mesmo sem cumprir pena usava o dispositivo.

De acordo com a Folha de São Paulo, a secretaria afirmou que o aparelho estava desligado desde fevereiro deste ano. Ainda de acordo com as autoridades do Paraná, a pessoa que usava o dispositivo “perdeu o benefício e cumpre pena em regime semiaberto”. O nome dele não foi liberado à imprensa.

“O indivíduo que recebe o benefício da tornozeleira eletrônica é monitorada dia e noite e não pode tirar o equipamento para dormir e nem tomar banho. Tampouco pode ultrapassar uma área restrita determinada pela Justiça, caso faça, o dispositivo com tecnologia GPS vibra e emite sons de alerta e comunica a violação à central de monitiramento”, informou a Secretaria de Segurança do Paraná por meio de nota.