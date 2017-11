Serviço Secreto detém pessoa por atividade suspeita perto da Casa Branca

Uma pessoa foi detida hoje (3) por apresentar uma “atividade suspeita” perto da Casa Branca, informou o Serviço Secreto, encarregado da proteção do presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Em sua conta no Twitter, o Serviço Secreto indicou que a pessoa, que não foi identificada, está “sob custódia”.

Segundo a Agência EFE, o corpo policial fechou os acessos ao complexo presidencial na Praça Lafayette e na Avenida Pensilvânia. O fechamento durou aproximadamente uma hora, segundo o correspondente que cobre as informações da Casa Branca para a emissora CBS, Mark Knoller.

O incidente ocorreu pouco após Trump deixar a Casa Branca para começar uma viagem de quase duas semanas pela Ásia. Segundo o jornal USA Today, a pessoa detida proferiu ameaças verbais perto do complexo presidencial.

Já de acordo com o The Washington Post, a porta-voz da polícia de Washington, Margarita Mikhaylova, afirmou que as autoridades investigaram um pacote suspeito nas proximidades da Casa Branca, sem dar mais detalhes.