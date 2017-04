Sobe para 18 o número de mortos em desabamento de edifício na Colômbia

O número de mortos no desabamento de um edifício em construção na cidade colombiana de Cartagena subiu para 18, disseram neste sábado (29) fontes locais. A informação é da Agência EFE.

O número de feridos que já foram resgatados é 23, enquanto os 18 corpos dos operários que morreram foram retirados dos escombros, disse a prefeitura de Cartagena em comunicado.

O desabamento do Edifício Blas de Lezo II ocorreu quinta-feira (27), por volta das 11h30 (horário local, 13h30 de Brasília), quando os operários trabalhavam em sua construção.

A prefeitura programou para hoje uma missa para homenagear os operários mortos.

O prefeito de Cartagena, Manuel Vicente Duque, afirmou ontem (28), em sua conta no Twitter, que a empresa que realizava a obra não tinha licença de construção. "Confirmado: Ilegais, falsos e irresponsáveis. Construtores faziam uso de licença falsa", disse o governante local.

A Procuradoria Geral da Nação da Colômbia abriu, no mesmo dia, uma investigação sobre o desabamento do edifício.

O órgão de controle destacou, em comunicado, que determinou a entrega, em cinco dias, das provas sobre os controles da obra que desabou no bairro Blas de Lezo e pediu ao governante que indique as ações adotadas para evitar as construções ilegais em La Heroica.