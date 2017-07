STF absolve Zeca do PT e Vander Loubet

O ex-governador e atual Deputado Federal Zeca do PT e o também Deputado Federal Vander Loubet, tiveram o processo que corria no STF (Supremo Tribunal Federal) arquivado pelo ministro Edson Fachin. Nele a publicitária Mônica Moura, esposa do famoso marqueteiro, João Santana, citava os deputados federais por supostamente ter feito repasses de caixa dois para quitar despesas da campanha municipal de Campo Grande em 2004, quando o deputado federal Vander Loubet (PT-MS) concorreu a prefeitura pelo partido.

Em junho o pedido de arquivamento veio pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, logo após o deferimento da delação pelo Supremo Tribunal Federal no final de maio. Fachin acolheu o pedido da PGR e arquivou o processo na semana passada no dia 14 de julho. A decisão ainda será publicada no Diário Oficial após o recesso forense no início de agosto.

Após o levantamento do sigilo da delação do casal de marqueteiros, Zeca afirmou que nunca autorizou que ninguém realizasse qualquer tipo de pagamento aos dois. Já Vander garantiu que todos os pagamentos foram realizados dentro da legalidade e contida na prestação de contas.

“A expectativa era essa, que o processo fosse realmente arquivado. A procuradoria entendendo que não há absolutamente nenhuma prova a respeito da denúncia da Dona Mônica, esposa do João Santana, entendeu de que deveria propor o arquivamento. Tenho convicção de que os outros processos, o da JBS e o da Odebretch também caminham para o mesmo caminho pelo Ministério Público Federal, por falta de provas o procurador deve pedir o arquivamento”, disse Zeca do PT.

