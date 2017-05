STF só julgará pedido de suspensão de inquérito de Temer após perícia

O Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento do pedido de suspensão do inquérito contra o presidente Michel Temer. Em despacho divulgado nesta segunda-feira (22), a presidente da Corte, ministra Carmén Lucia, determinou que a sessão só será realizada após conclusão da perícia realizada pela Polícia Federal na gravação da conversa entre Temer e o empresário Joesley Batista, dono da JBS.

O equipamento no qual os diálogos foram gravados está sob posse de Joesley, e só deve chegar ao Brasil nesta terça-feira (23). Após conclusão da perícia, a Procuradoria-Geral da República e os advogados do presidente terão ainda 24 horas para se manifestar. Dessa forma, o julgamento não ocorre antes da semana que vem.

Na decisão, Carmén Lúcia cita a "gravidade e a urgência da deliberação". Portanto, ela irá esperar comunicação oficial do relator do inquérito, ministro Edson Fachin. A ministra sustenta que o próprio relator havia condicionado o julgamento do caso à anexação do resultado da perícia aos autos.

"Aguardo a comunicação oficial e prévia do ministro relator para que se possa divulgar a pauta".

Segundo Carmén Lúcia, o pedido será levado a plenário na primeira sessão após Fachin liberar o caso para julgamento.