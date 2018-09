Ele teria sido agredido por algumas pessoas que acompanhavam o candidato no momento do ataque

Adelio Bispo de Oliveira, 40 anos, foi detido nesta quinta-feira (6), sob suspeita de ter sido o autor do atentado contra o candidato a Presidência da República, Jair Messias Bolsonaro (PSL), em Juiz de Fora - Minas Gerais.

Segundo a revista Veja, a informação foi confirmada pela Polícia Militar (PM) e pela Polícia Federal (PF). Após o atentado, o suposto autor tentou fugir e teria sido agredido por algumas pessoas que estavam no local.

De acordo com a PF, o agressor foi conduzido para uma delegacia do município e um inquérito já foi instaurado para apurar as circunstâncias do fato.

