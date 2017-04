Ted Cruz quer financiar muro com México com fundos do traficante

"US$ 14 bi seriam mais do que suficientes para a construção do muro que manterá os EUA seguros", disse Cruz

O senador republicano pelo Texas, Ted Cruz, propôs nesta quarta-feira (26) financiar a construção do polêmico muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México, proposto pelo presidente Donald Trump, com os fundos apreendidos do narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, atualmente preso em Nova Iorque.

Cruz, ex-aspirante à candidatura presidencial republicana, disse hoje que as autoridades federais estão tratando de recuperar cerca de US$ 14 bilhões de supostos lucros obtidos pelo narcotraficante como chefe do cartel de Sinaloa.

"US$ 14 bi seriam mais do que suficientes para a construção do muro que manterá os EUA seguros e estancará o fluxo ilegal de drogas, armas e indivíduos através de nossa fronteira sul", disse Cruz em uma entrevista à emissora Fox.

Problemas

Apesar de sua insistência na construção do muro na fronteira, que a princípio disse que seria pago pelo México, Donald Trump enfrenta grandes dificuldades para cumprir com sua controversa promessa de campanha, entre elas os problemas para encontrar financiamento e a negativa de muitos congressistas a contribuir com fundos para isso.

O custo inicial estimado pelo magnata para a construção do muro era de cerca de US$ 8 bilhões, mas o cálculo hoje já passa de US$ 21,6 bilhões, segundo as últimas cifras do Departamento de Segurança Nacional dos EUA.

O traficante "El Chapo" foi extraditado do México para ser julgado nos Estados Unidos no último dia 19 de janeiro, poucas horas antes de o então presidente, Barack Obama, passar o poder a Trump.