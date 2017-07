Temer destaca números positivos do país antes de ir ao encontro do G20

O presidente Michel Temer gravou um vídeo antes de embarcar para a Alemanha, onde participará do encontro do G20, que reúne líderes das 20 maiores economias do mundo. O vídeo, divulgado pouco após a partida do presidente para a Europa, destacou resultados positivos na economia. Temer volta do compromisso no sábado, desembarcando no Brasil no domingo.

Entre os pontos destacados por Temer estão os dados divulgados na última segunda-feira (3) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que registram aumento das vendas das fábricas brasileiras. O presidente também mencionou o superávit na balança comercial brasileira, o melhor dos últimos 29 anos, além do aumento nas vendas dos eletrodomésticos.

“Os fundamentos econômicos estão todos melhorando: inflação, juros, emprego, exportação, indústria, comércio e a agricultura. Por isso eu digo que há motivos para o otimismo. A recuperação é inequívoca. O câmbio é competitivo, o Brasil é competitivo”, acrescentou. No pronunciamento, Temer também destacou a aprovação do regime de urgência da tramitação da reforma trabalhista no Senado, no que chamou de “um trabalhado avanço”.

Temer viaja à Alemanha em meio à análise, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, da denúncia apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelo crime de corrupção passiva. A defesa foi entregue ao colegiado ontem, e agora o relator Sergio Zveiter (PMDB-RJ) deverá apresentar seu parecer. O presidente, que nega todas as acusações feitas contra ele, não menciona o caso diretamente no vídeo. Diz apenas que o governo está “fazendo a tarefa de casa” e que não está apenas ocupado com “as pedras no caminho”.

“Podem ter certeza, não estamos ocupados somente com as pedras no caminho. Estamos fazendo a tarefa de casa. Estamos fazendo a travessia. Mas os resultados positivos não param por aí. Aliás, para mim, o melhor é o retorno da confiança no país. Isso me alegra muito. Voltando a acreditar, o emprego vem na hora”.