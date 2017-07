Temer embarca para cúpula do G20 na Alemanha

Com a ausência de Temer, assume a Presidência o presidente do Senado, Eunício Oliveira

O presidente Michel Temer embarcou, por volta das 13h30, da base aérea de Brasília, para Hamburgo, na Alemanha, onde participará do encontro de cúpula do G20, que vai reunir os líderes das 20 maiores economias do mundo.

Com a ausência de Temer, assume a Presidência o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), já que o primeira na linha sucessória, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), seguirá para a Argentina, onde participa de solenidades no parlamento.

Temer deve chegar à Alemanha na sexta-feira (7) pela manhã, quando participa de uma reunião com os líderes dos Brics, grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No início da tarde, ele deve posar para a foto oficial do G20.

À noite, o presidente deve comparecer a um jantar oferecido pela chanceler alemã, Angela Merkel, na Orquestra Filarmônica de Hamburgo. A volta ao Brasil está prevista para sábado (8).