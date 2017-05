Temer não renuncia à presidência

Durante seu pronunciamento na tarde desta quinta-feira (18) Michel Temer destacou que decidiu não renunciar à presidência da república. O pronunciamento foi feito após a divulgação de áudios, gravados pelo dono do JBS Joesley Batista, onde o presidente Michel Temer dá aval para a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

Durante sua fala ele destaca que só está se pronunciando apenas hoje sobre o assunto porque tentou conhecer o conteúdo das gravações em que é citado. Ele disse que solicitou ao STF (Supremo Tribunal Federal) acesso aos documentos, mas até o momento não conseguiu.

Após falar sobre as dificuldades que Brasil vem passando e sobre que está sendo feito para reverter o quadro de crise ele anunciou que não renunciará."Não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro.

Se foram rápidas a gravações clandestinas, não podem tardar nas investigações e na solução respeitantemente a essas investigações", declarou.

Pedidos de renúncia

Mesmo com opositores e aliados do presidente defendendo a renúncia, o presidente decidiu permanecer no cargo. Nesta quarta-feira, após a divulgação dos áudios até aliados pediram a renúncia de Temer ao cargo de presidente. O assunto foi discutido na reunião da bancada do PSDB, que entende que a situação do presidente ficou insustentável.

O líder do DEM no Senado, Ronaldo Caiado, declarou que a renúncia não é uma possibilidade, é “bom senso”. “Diante da gravidade do quadro e com a responsabilidade de não deixarmos o Brasil mergulhar no imponderável, só nos resta a renúncia do presidente Michel Temer e a mudança na Constituição. É preciso aprovar a antecipação das eleições presidencial e do Congresso Nacional”, afirmou.

Protagonista no impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), a advogada Janaína Paschoal, uma das autoras do pedido, também defendeu a renúncia.

Assista ao pronunciamento: