Um terremoto de 7 graus de magnitude foi registrado às 4h04 desta sexta-feira (24), na região do Parque Nacional del Manu, no Peru. O tremor foi tão forte que se espalhou e pode ser sentido no território brasileiro, atingindo cidades do Acre.

De acordo com o site Ac24 horas o epicentro do terremoto foi a 623 km da superfície e por causa da profundidade não causou riscos, apenas o abalo do solo. O epicentro foi a 283 km de Rio Branco.

Segundo o observatório sismológico da Universidade de Brasília, o tremor não causou nenhum desastre. Na capital do Acre, segundo o coordenador estadual da Defesa Civil, Major Bombeiro Militar Cláudio Falcão, nenhuma ocorrência relacionada ao tremor foi registrada.

Segundo ele, existem informações extraoficiais de que o abalo foi percebido nas cidades de Sena Madureira e Santa Rosa, mas sem nenhuma situação agravante.

De acordo com site Apollo 11, responsável por aferir abalos sísmicos, desde 1979, o tremor desta sexta-feira equivale à explosão de 33 bombas atômicas.