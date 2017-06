Tiroteio deixa ao menos dois mortos em São Francisco, na Califórnia

Um tiroteio ocorrido nesta quarta-feira (14) em uma agência de postagens da empresa de envio de encomendas UPS, no bairro Potrero Hill, em São Francisco, deixou pelo menos dois mortos e vários feridos, informou o jornal San Francisco Chronicle, que citou como fontes autoridades locais. As informações são da EFE.

A UPS disse em um comunicado que o suspeito é um de seus funcionários.

O hospital-geral da quarta maior cidade do estado da Califórnia confirmou que atendeu várias vítimas provenientes do lugar onde os disparos aconteceram, mas não deu detalhes do número de atendimentos ou sobre o estado de saúde das vítimas.

Uma testemunha do tiroteio, que usava uniforme da UPS, disse ao jornal que o suspeito abriu fogo contra pelo menos três pessoas por volta das 9h, horário local (14h de Brasília).

Um morador da região afirmou que viu várias pessoas saindo da agência completamente cobertas de sangue, algumas com ajuda de policiais e bombeiros.