Delegado que investigava acidente de Teori é morto a tiros

O delegado que estava à frente das investigações do acidente aéreo em que morreu o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascki, titular da Delegacia da Polícia Federal em Angra dos Reis, Adriano Antonio Soares, 47 anos foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (31), em Florianópolis (SC).

Além de Adriano, Elias Escobar, 60 anos, também morreu. Os dois delegados federais foram baleados durante troca de tiros em uma casa noturna. As autoridades policiais ainda vão apurar as circunstâncias do crime. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal (ADPF) divulgou nota de pesar pelas mortes, manifestando as condolências aos parentes dos delegados.

Teori Zavascki, que era o relator da Operação Lava Jato na Corte. O acidente ocorreu em janeiro deste ano.