TJ-MG reduz em 18 meses pena do ex - goleiro Bruno

O ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, condenado pela morte de Eliza Samúdio tem pena reduzida em 18 meses pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A decisão da justiça aconteceu na manhã desta quarta-feira (27).

De acordo com a Folha de São Paulo, com a determinação a condenação de Bruno passará de 22 anos e três meses de prisão para 20 anos e nove meses. Ele foi acusado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver.

A morte de Eliza aconteceu em 2010, ano em que o ex-jogador foi preso por envolvimento na morte de Samúdio, com quem teve um filho. Em fevereiro deste ano, próximo do carnaval, Fernandes obteve um habeas corpus e assinou contrato com o time Boa Esporte de Varginha (MG).

Mas Bruno atuou no time durante dois meses, pois teve que retornar a cadeia por determinação do TJ-MG. O ex - atleta está preso no Presídio de Varginha, sul de Minas Gerais.