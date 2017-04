Trump diz que Kim Jong-un desrespeitou China com novo lançamento de míssil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nessa sexta-feira (28) que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, com seu novo teste de míssil balístico faltou com respeito à China. A informação é da Agência EFE.

"A Coreia do Norte não respeitou os desejos da China e nem do presidente do país (Xi Jinping) quando lançou ontem, embora sem sucesso, um míssil", disse Trump, em uma mensagem por meio do Twitter.

Pyongyang fez às 5h30 (horário local, 17h30 de Brasília) um novo teste de um míssil balístico que aparentemente explodiu minutos depois de seu lançamento, segundo fontes militares sul-coreanas e americanas.

Washington pediu a China para ajudar Pyongyang à mesa de negociação, sem descartar uma ação militar.

No início deste mês, Pequim pediu "prudência" para todas as partes, após outro lançamento de míssil balístico feito pela Coreia do Norte.