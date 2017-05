Trump vai ao Vaticano, Israel e Arábia Saudita na primeira viagem ao exterior

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitará o Vaticano, Israel e a Arábia Saudita em sua primeira viagem ao exterior, no final deste mês de maio, além de participar, como previamente confirmado, das cúpulas da Otan e do G7, respectivamente na Bélgica e na Itália. As informações são da agência EFE.

Será a primeira excursão internacional do novo presidente americano desde que ele chegou à Casa Branca, em 20 de janeiro. Até agora, só estava confirmada a presença de Trump na reunião da Otan, em Bruxelas, no próximo dia 25, e na cúpula de líderes do G7, nos dias 26 e 27, na Sicília.

Uma delegação americana foi na semana passada a Israel para preparar uma futura visita de Trump, que, segundo as fontes do governo, também terá escala na Arábia Saudita. Quanto à visita ao Vaticano, Trump disse em abril que tinha "muita vontade" de se reunir com o papa Francisco, depois que a Casa Branca anunciou que iria tentar marcar um encontro do presidente com o pontífice.

Na semana passada, Francisco comentou que não sabia se Trump tinha solicitado uma audiência com ele no Vaticano, mas que estava disposto a recebê-lo.